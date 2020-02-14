10 миллиардов рублей направят на 21 километр дороги Вологда-Новая Ладога
10 млрд рублей выделено на расширение трассы А-114 Вологда-Новая Ладога. На эти деньги проведут реконструкцию отрезка от 14 до 35 километра. Участок расширят с двух до четырёх полос. Предполагается, что это снизит аварийность самой главной трассы региона. Упрдор «Холмогоры» приступило к проведению тендеров на проведение работ.
Первый - производство работ на 4 миллиарда 353 миллиона рублей, второй – на 5 миллиардов 741 миллион. Все ремонты будут профинансированы из федерального бюджета. Их необходимо завершить в октябре 2024 года.
Напомним, на этой трассе ранее были расширены подъезды к Вологде и Череповцу, а также две новые полосы появились на участке 35 - 55 километр.
ИСТОЧНИК KP.RU