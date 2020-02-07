2020-02-07T10:31:34+03:00
Спорт

Мэр Вологды поучаствует в общероссийской лыжной гонке

Сергей Воропанов зарегистрировался и получил личный номер для соревнований «Лыжня России 2020»
Евдокия САХАРОВА
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Автор Сергей ВоропановАвтор Сергей Воропанов
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Мэр Вологды Сергей Воропанов уже зарегистрировался и получил номер 2902 для участия во общероссийских соревнованиях «Лыжня России 2020», которые пройдут на стадионе «Локомотив» в Вологде и в селе Молочное 8 февраля.

Мэр сообщил о радостном событии в соцсетях. Заявки на участие в соревновании еще можно подать в фойе на Козленской 7 февраля с 13.00 до 18.00 в фойе, а в день проведения - перед стартом гонки. Вологжане от 14 до 18 лет должны иметь при себе паспорт, медполис и справку от врача, разрешающую участие в состязаниях.

Подробности о мероприятии в Вологде читайте в прошлой статье от Комсомолки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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