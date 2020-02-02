2020-02-02T16:22:38+03:00
Спорт

В Вологде пройдут общероссийские лыжные гонки для всех желающих

В областной столице 8 февраля стартует «Лыжня России-2020»
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде и селе Молочное 8 февраля стартует «Лыжня России-2020». Принять участие приглашаются все желающие в возрасте от 5 лет. В областной столице мероприятие пройдет на стадионе Локомотив.

Планируется организовать несколько гонок разной протяженности для разных возрастных групп и уровней подготовки. В Вологде дошколята побегут 400 метров. Пятикилометровую готовят для более взрослых и подготовленных спортсменов. Кроме того, будет и дистанция в 2020 метров. За городом будут трассы в 1, 3 и 5 км.

В церемонии открытия примет участие известный биатлонист Максим Цветков, возможно, он побежит 2020 метров, рассказал начальник Управления физической культуры и массового спорта Вологды Дмитрий Жиобакас.

Для участия в мероприятии необходимо подать заявку начиная с 3 февраля на ул. Козленская, 6, с 13.00 до 18.00 в фойе здания. Взрослым взять с собой паспорт и полис, детям до 14 лет - свидетельство о рождении и медицинское разрешение на участие в соревнованиях, старше 14 лет - паспорт и разрешение от медиков. Зарегистрироваться можно будет непосредственно перед стартом на площадках гонки, сообщают в пресс-службе администрации города Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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