2020-02-04T18:44:12+03:00
Общество

Под Великим Устюгом разрешили ездить на машине по Северной Двине

С 3 февраля открылась ледовая переправа для машин не более двух тонн
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Google Карты
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В Великоустюгском районе с 3 февраля можно переправиться по реке Северная Двина на собственном автомобиле с грузоподъемностью не более двух тонн, сообщает администрация муниципалитета. С конца января открылась и пешеходная переправа.

У правого берега Северной Двины, у жителей Кузино, проблемы с транспортным обеспечением. Устойчивой связи с райцентром нет, хотя большинство жителей поселка работают в Великом Устюге. В теплое время спасаются паромом, зимой – ледовой дорога, в межсезонье катаются на катерах на воздушной подушке. Либо можно ехать 6 часов через Кировскую область по разбитым дорогам. Весной местные жители переходят реку по льдинам, рискуя своей жизнью.

Губернатор Вологодской области решил, что моста не будет, так как это экономически невыгодно. Жители провели серию одиночных пикетов.

Еще в Кузино закрыли школу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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