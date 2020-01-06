2020-01-06T14:03:51+03:00
Общество

Поселок Кузино оказался вновь отрезанным от большой земли

Люди требуют внимания к своей проблеме
Иван Чухнин
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Жители оселка Кузино остались без сообщения с "большой землей". До 5 января из Великого устюга переправиться можно было на катере.

Однако теплоход РБТ по маршруту Великий Устюг-Кузино перестал ходить. Чиновники предупредили об "отключении" два дня назад, но альтернативы переправе не предоставили.

Из-за теплой погоды ледовой переправы не соорудить. А объезд занимает несколько часов, таксисты берут за такую поездку около 3 тысяч рублей.

Вопрос о строительстве моста вновь поднимают местные жители. Волнений можно было избежать, если людей обслуживало судно на воздушной подушке. О том, что оно должно связывать поселок с городом, были разговоры при прежнем главе. Сейчас судно будет предоставляться только в экстренных случаях.

Как пишет группа «Великий Устюг Инфо», в сентябре этого года из-за ненадежного сообщения жительницу Кузино, находящуюся в тяжёлом состоянии, в течение нескольких часов не могли переправить в больницу.

Жители заречной стороны провели серию одиночных пикетов, в которых обратились к Главе Великоустюгского района и Губернатору Вологодской области с требованием обеспечить их переправой.

Напомним, ранее строительство моста было признано экономически нецелесообразным. Но губернатор области обещал, что поселок не будет отрезан от большой земли. - перевозить людей будут паром и судно на воздушной подушке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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