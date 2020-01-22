Жители поселка Кузино просят модульную школу

22 Янв. 2020 2020-01-22T18:22:26+03:00

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В поселке Кузино Великоустюгского района закрывают 9-летнюю школу из-за аварийного состояния здания. 65 детям из поселка придется ездить на учебу в соседнюю деревню Аристово, где местную школу уже ремонтируют капитально - там уже обновили спортзал, еще необходимо сделать удобный подвоз.

В образовательном заведении в Кузино на данный момент обучается 85 человек, еще 20 детей приезжают из других деревень. Учителя в основном проживают в поселке, на работу им тоже придется ездить (если она у них останется).

Родители школьников против ежедневных поездок в соседнюю деревню - 65 детей намного сложнее возить, чем 13. В идеале, просят построить в Кузино модульную школу.

ИСТОЧНИК KP.RU