В Череповце предложили обязать носить фликеры

24 Янв. 2020 2020-01-24T01:37:25+03:00

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В Череповце родители школьников предлагают изменить ПДД и обязать пешеходов носить в темное время суток световозвращающие элементы, которые делают видимость пешехода выше длины тормозного пути.

21 января череповчане заявили о своем желании на городском родительском собрании: "В городе должно быть безопасно. Мы предлагаем изменить пешеходные переходы на выпуклые, усилить освещение, а также ввести штраф для пешеходов за отсутствие световозвращающих элементов. Такой штраф введен в Белоруссии. Мы предлагаем то же самое Гордуме, чтобы они вышли с инициативой на федеральный уровень. В Великом Устюге школьников обязали носить световозвращатели. И это работает". Родители также попросили построить в Череповце автогородок для обучения детей ПДД.

Проблема в том, что без отражателей даже на освещенном переходе пешехода можно не заметить из-за бликования фонарей, влажных поверхностей и др. Фликеры же заметно ярче светятся в темноте. Главное, чтобы их ношение не подействовало на пешеходов расслабляюще.

Мэр Череповца Вадим Германов уже представил проект по установке новых светофоров и лежачих полицейских. По программе "Светлые улицы Вологодчины" планируется в течение года дополнительно осветить несколько главных улиц и переходов.

Урбанисты советуют делать улицы такими, чтобы по ним невозможно было "гонять". Например, создавать островки безопасности, сужать полосы, изгибать дорогу (хотя бы с помощью ограничительных столбиков), приподнимать пешеходные переходы и делать их из другого материала.

ИСТОЧНИК KP.RU