В Череповце борются со смертностью на дорогах - добавят лежачих полицейских и светофоры

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:12:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Череповце пройдет масштабная реорганизация дорожного движения. Мэр города Вадим Германов выложил в соцсети «ВКонтакте» адреса, по которым будут проводиться работы. По словам специалистов, в основу такого плана легла статистика ГИБДД и обращения граждан.В городе в течение 2020 года собираются установить 18 светофоров и 21 искусственную неровность.

Мэр озаботился детским травматизмом на дорогах и указал, что только комплексная совместная работа власти, полиции, общества, семьи позволит снизить количество ДТП. Важно родителям рассказывать и показывать ребенку, как правильно переходить дорогу, какие опасности могут поджидать на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU