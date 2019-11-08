В Вологде уровень воды упал, но ненадолго

СЕГОДНЯ 11:26 2019-11-08T11:27:25+03:00

В выходные снова ожидается дождь

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В Вологде уровень воды в реке Вологде несколько упал.

До критического уровня - отметки 112,2 метров вода не дошла около метра.

При достижение его в зону подтопления попадут 165 домов, расположенных по Пречистенской набережной, ул. Предтеченской, набережной VI Армии, ул. Варенцовой, Рубцова, Гоголя, Дьяконовской, Канифольной, Заливной, Энгельса, Турндаевском переулке.

Здесь живут примерно 2,5 тысячи человек, расположены 11 социально значимых объектов и 8 распределительных трансформаторных подстанций.

Как сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов, спад воды в реке произошел из-за минусовых температур. Однако уже к вечеру субботы ожидается потепление, а в воскресенье — снова дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU