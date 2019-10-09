Вологжане выражают соболезнование погибшим в ДТП
Администрация Череповецкого района сообщила о погибших в страшной аварии. На страничке ВКонтакте сообщается, что "трагически погибли водитель и трое работников администрации Череповецкого района. Трагедия случилась в 7 часов утра в Шекснинском районе, на 56-м километре трассы Вологда — Новая Ладога, в районе населенного пункта Чернеево. Погибшие:
- начальник отдела сельского хозяйства администрации Череповецкого района Смирнова Светлана Николаевна;
- начальник сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений отдела муниципальной службы, кадров и защиты информации Романова Ольга Алексеевна;
- начальник отдела по управлению имуществом Комитета имущественных отношений Смирнова Мариам Алисултановна;
- водитель МКУ «ЦКОД» Цветков Максим Сергеевич
Администрация района выражает соболезнования родным и близким погибших!".
В социальных сетях вологжане пишут о своих чувствах и обсуждают причины трагедии.
Олеся Воропаева: "... да, это ужасно. У меня дочка в слезах со школы прибежала, там была мама её одноклассницы, в голове не укладывается, а у девочки экзамены и поступление в этом году, бедненькая. Она с мамой жила, они как лучшие подруги были. А теперь по вине этого водителя, девочка осталась с бабушкой. Господи, это ужасно. Дай бог семьям погибших сил и терпения!"
Юра Соломатов: ".. во время снегопада на дороге получаются такие снежные грядочки, шуга называются. На них получается аквапланирование: машинка переднеприводная, занесло и ,пока что никто не знает, какая была резина, был обгон или нет, а людей уже нет. У родных горе..."
Наташа Воронцова: "Очередная авария, которая никого ничему не научит. Увы..."
Дарья Бережук "Люди никак не учатся на чужих ошибках, одно и тоже, из года в год происходит с первым снегом, жалко ни в чем неповинных людей..."
Сергей Тюменев: Жалко девчонок... Сил родственникам и друзьям пережить эту потерю..."
Эля Смирнова :"Знают, что такие погодные условия,еще и на обгон..."
Елена Красикова : "Быстро едешь,тихо понесут. Погодные условия..."
Наталья Нелаская "Боже... От машины совсем ничего не осталось.....Соболезнования родным и близким..."
Екатерина Анисимова: Соболезную...это ужасно!
Катерина Звездина :"Соболезную... Невосполнимая утрата... Оленька не верю! Сыночку 10 лет... Самый добрый и позитивный человечек погиб... Люди оценивайте свои силы и возможности, соблюдайте ПДД!!! Туда, куда вы торопитесь, нет родных и близких..."
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ИСТОЧНИК KP.RU