Трагедия в Вологодской области: три чиновницы сгорели в "Рено Логан"

Под Шексной в страшной аварии погибли люди. Автомобиль "Рено Логан" оказался в кювете и сгорел.

ДТП случилось 8 октября в семь часов утра в Шекснинском районе возле деревни Чернеево.

Лобового столкновения с бензовозом избежать не удалось.Фото: пресс-служба областного УМВД.

На 56-м километре трассы Вологда — Новая Ладога, 37-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», пошел на обгон.При этом он не справился с управлением - автомобиль стало бросать по дороге. Встречные машины прижимались к обочине. Но все-таки "Логан" врезался на встречке в бензовоз. От удара легковой автомобиль вылетел в кювет и загорелся. Все находившиеся в легковушке погибли.

По предварительной информации, автомобиль "Рено Логан" с тремя сотрудницами администрации Череповецкого района направлялся в Вологду по служебным делам. Известно, что одна из погибших - работница комитета имущественных отношений райадминистрации. Возраст погибших женщин - 45, 47 и 33 года. На место аварии выехал руководитель администрации района Александр Сергушев.

Автомобиль с людьми сгорел на трассе Вологда-Череповец.Фото: пресс-служба областного УМВД.

В Вологодской области вторые сутки наблюдается ухудшение погодных условий. Госавтоинспекция рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге. Строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем. На дорогах вероятно образование наледи или скопление воды.

Видео ГИБДД Управления МВД по Вологодской области.