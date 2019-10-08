Руководитель ГИБДД области рассказал о четырех погибших в ДТП между Вологдой и Череповцом

СЕГОДНЯ 12:56 2019-10-08T12:57:40+03:00

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На место трагедии в Шекснинском районе выехал начальник ГИБДД УМВД Вологодской области Денис Воробьев.

Он сообщил, что легковой автомобиль "Рено Логан" под управлением 37-летнего водителя вылетел на встречную полосу движения, где врезался в КамАЗ, везущий опасный груз, затем вылетел в кювет и там загрелся. Все находившиеся в автомобиле - погибли.

Как сообщал сайт "Комсомольская правда"- Вологодская область, в машине ехали работники Череповецкой райадминистрации.

Список погибших опубликован:

- водитель М. Цветков (37 лет),

- М. Смирнова (47 лет),

- С. Смирнова (45 лет),

- О. Романова (33 года)

Больше информации ЗДЕСЬ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.vologda.kp.ru/video/embed/736546" frameborder="0"></iframe> Начальник управления ГИБДД области расказал о страшном ДТП между Вологдой и Череповцом.

ИСТОЧНИК KP.RU