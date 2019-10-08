Руководитель ГИБДД области рассказал о четырех погибших в ДТП между Вологдой и Череповцом
На место трагедии в Шекснинском районе выехал начальник ГИБДД УМВД Вологодской области Денис Воробьев.
Он сообщил, что легковой автомобиль "Рено Логан" под управлением 37-летнего водителя вылетел на встречную полосу движения, где врезался в КамАЗ, везущий опасный груз, затем вылетел в кювет и там загрелся. Все находившиеся в автомобиле - погибли.
Как сообщал сайт "Комсомольская правда"- Вологодская область, в машине ехали работники Череповецкой райадминистрации.
Список погибших опубликован:
- водитель М. Цветков (37 лет),
- М. Смирнова (47 лет),
- С. Смирнова (45 лет),
- О. Романова (33 года)
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Начальник управления ГИБДД области расказал о страшном ДТП между Вологдой и Череповцом.
ИСТОЧНИК KP.RU