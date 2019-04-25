В Череповце массово утилизируют кукол-героинь мультфильма "Сказочный патруль"

СЕГОДНЯ 13:07 2019-04-25T13:07:39+03:00

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В Череповце судебные приставы конфисковали несколько коробок с куклами и намерены их уничтожить.

Управление ФССП России по Вологодской области сообщает, что был конфискован товар у предпринимателя, занимавшегося торговлей. В магазине он продавал кукол–героинь мультфильма «Сказочный патруль».

При проверке выяснилось, что товар является контрафактным - куклы были изготовлены с нарушением авторских прав.

Решением суда предприниматель был оштрафован на 2 тысячи рублей с конфискацией поддельных экземпляров товара по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав».

Всего было изъято 775 кукол. Был составлена опись конфиската. Вся партия игрушек будет утилизирована.

ИСТОЧНИК KP.RU