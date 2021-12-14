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Общество14 декабря 2021 15:14

Работники Правительства Вологодской области преподнесли губернатору Олегу Кувшинникову огромный сюрприз

Он отметил 10 лет работы на посту губернатора
Иван Чухнин
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На здании правительства области загорелась гигантская цифра 10. Олег Кувшинников, ВКонтакте.

На здании правительства области загорелась гигантская цифра 10. Олег Кувшинников, ВКонтакте.

Необычный подарок подарили коллеги, работники Правительства Вологодской области своему руководителю. Олег Кувшинников отметил 10 лет работы на посту губернатора.

Фотография огромного, в 11-ти этажный дом, подарка появилась в соцсетях. Оле Кувшинников разметил снимок ВКонтакте и оценил подарок: "Сюрприз от коллег из правительства. Не скрою, приятно",

Работники Правительства области во всем здании погасили свет кроме тех окон, которые образовали огромную светящуюся цифру 10.

Накануне сайт КП - Вологда сообщал, что бывший губернатор области Вячеслав Позгалев рассказал о выборе преемника: губернатором мог стать и Евгений Шулепов, и Олег Кувшинников. Онако выбор пал на череповчанина.

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