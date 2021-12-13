Вячеслав Позгалев рассказал, как он выбрал преемника

10 лет назад Вячеслав Позгалев ушел с поста губернатора Вологодской области. Фото: Фейсбук, страница Вячеслава Позгалева.

Вячеслав Позгалев написал пространный пост о маленьком юбилее: 10 лет назад он ушел с поста губернатора области. Не без его участия руководителем региона был назначен нынешний губернатор. Вячеслав Позгалев признается, что именно он обеспечил преемственность власти, близкой к "Северстали", хотя выбор был.

Тот самый указ за подписью президента Дмитрий Медведева.

"Сегодня 10 лет с момента моего ухода с поста губернатора Вологодской области. Именно 12 декабря 2011 года подал Президенту прошение об отставке по собственному желанию.

Решение было обусловлено тем, что в 2012 году истекал срок моих полномочий, и по времени это совпадало с выборами главы государства. Было необходимо, чтобы мой преемник успел освоиться в новой должности и быть полностью готовым к важной кампании.

Действовал ли я тогда спонтанно? Нет, осознанно. Хотя бы потому, что на протяжении двух предыдущих лет на должность главы региона готовил двух кандидатов. Это - мэр Вологды Евгений Шулепов и мэр Череповца Олег Кувшинников. Оба прошли через Совет по местному самоуправлению при Президенте, оба входили в «президентскую тысячу» кандидатов на высшие государственные должности…

Мой выбор пал на Кувшинникова, выходца с “Северстали”: было важно сохранить отношения будущего губернатора с ключевым налогоплательщиком области.

Когда первый заместитель руководителя администрации Президента Владислав Сурков задал вопрос о преемнике, я озвучил ему фамилию, на которой остановился. Буквально через день Олега Александровича вызвали в Москву, в АП, для представления его премьер-министру, которым тогда был Владимир Путин, а потом и главе государства Дмитрию Медведеву. Представление состоялось. Появился Указ о назначении и. о. губернатора Вологодской области.

Вот так мирно прошла 10 лет назад передача власти в регионе…"

Кто будет следующим губернатором? Фейсбук, страница Андрея Луценко.

Напомним, Вячеслав Позгалев пришел на высшую чиновничью должность в регионе с поста череповецкого мэра и ушел в ГосДуму от партии "Единая Россия", набравшей "рекордные" 33,4 процента.

Судя по наметившейся тенденции, вероятно, и следующим губернатором будет тот, кто сумеет "сохранить отношения с ключевым налогоплательщиком области".