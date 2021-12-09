Мэр Вологды стал главным тиктокером страны

Мэр города Вологды стал главным тик-токером страны. Сергей Воропанов получил премию Рунета за ролики в TikTok. О своих успехах Мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал сам. В Москве подвели итоги Национальной премии Рунета.

Лично его проект "Мэр Вологды — активный пользователь TikTok“ одержал победу в номинации "Открытые коммуникации“, учрежденной АНО „Диалог“. "Не скрою, приятно было узнать", - пишет мэр.

Он признается, что это не он один занимается этим в свободное от работы время. "Еще раз подчеркну, что это не моя личная победа, а победа проекта, над которым работает настоящая команда мэра, команда единомышленников, обеспечивающих открытость диалога с жителями Вологды в социальных сетях", — написал Сергей Воропанов в телеграм-канале "Телега мэра".

Как он попал в TikTok? "В начале текущего года я решил зайти в достаточно новую соцсеть TikTok, и оказалось, что в таком формате нашей молодежи более интересно узнавать информацию о городе и жизни вологжан", — пояснил градоначальник.

Напомним, ранее прокуратура города проводила проверку ролика Сергея Воропанова в TikTok, в котором, как отметили вологжане, была использована песня исполнителя Freddie Dredd "Cha Cha", содержащая ненормативную лексику. Прокуратура нарушений не нашла.

Ранее мэр Вологды удостоился звания "Самый популярный мэр ТикТока среди чиновников" - почетный статус он получил от новостного интернет-СМИ "Mash".

Напомним, мэр записал видео, посвященное своей куртке, которую носит уже 5 год, а также чиновник назвал ее стоимость. Сколько зарабатывает и на чем ездит Сергей Воропанов в нашей статье.