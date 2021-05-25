Стало известно, сколько зарабатывает самый популярный в ТикТоке мэр

Кадр из видео Сергея Воропанова

Чиновники Вологодской области опубликовали декларации о доходах и имуществе за прошлый год. Стало известно, какая площадь жилья у мэра Вологды, на какой машине он передвигается и какую зарплату получает. Напомним, ранее "Mash" назвал Сергея Воропанова самым популярным мэром ТикТока, т.к. он регулярно публикует в соцсети небольшие видеоролики и за первый месяц набрал несколько десятков тысяч подписчиков.

Сити-менеджер Вологды за прошлый год сумел заработать 5 438 317 рублей. В имуществе у него две квартиры: 50 м² и 180 м². Машину Сергей Воропанов предпочел немецкую "Mercedes-Benz GLK 300 4 Matic". Также он является счастливым байкером, официально владея мотоциклом "Триумф Тигр 800 ХС АВS".

Его коллега, Вадим Германов в качестве мэра Череповца за 2020 год заработал всего 4,9 млн рублей. Но общий доход у него больше – 8,47 млн рублей.

Четверо заместителей мэра Вологды задекларировали доход примерно по 4 млн рублей. Еще двое – 3 и 3,5 млн рублей.