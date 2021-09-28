Мэр Вологды назвал цену своей куртки

Мэр Вологды Сергей Воропанов, которого называют самым популярным мэром Тик-тока, рассказал о стоимости одного экземпляра своей верхней одежды в новом ролике. Сити-менеджер признался, что носит свою курточку еще с 2016 года - уже как 5 лет.

Как выяснилось, это совсем не люксовый бренд, а товар от вологодского производителя. Стоимость ее 5 лет назад составляла 3 тысячи рублей. Хотя цены с того момента сильно выросли... Мэр сообщил, что куртка теплая и надежная.

Журналисты заметили, что Воропанов не гнушается и более дорогой одеждой. Например, у него есть пальто от итальянской фирмы Trussardi.

Напомним, недавно гремела новость о том, как местный депутат представил пенсионерке одноместную скамейку в свитерке за 90 тысяч рублей.