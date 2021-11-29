Череповецкий районный суд отказался рассматривать резонансное преступление с жестоким убийством лосихи

Браконьеров задержали на турбазе.

Резонансное дело, о котором рассказывала "Комсомолка", дошло до суда. Но не тут-то было. Тверские живодеры, задушившие беременную лосиху в Череповецком районе, все никак не присядут на скамью подсудимых. Череповецким районным судом Вологодской области оперативно завершено рассмотрение уголовного дела по обвинению жителей Тверской области Андрея Копусова и Артёма Жарова, а также Михаила Пелёвина из Ярославской области. Они обвиняются в совершении незаконной охоты и жестоком обращении с животным с публичной демонстрацией произошедшего в СМИ (ч. 2 ст. 258, п. «а», «г» ч. 2 ст. 245 УК РФ).

Мужчины из Весьегонска праздновали свой день, 23 февраля, в лесу, катаясь на снегоходах. В окрестностях деревни Раменье они обнаружили несколько лосей. Без путевки и других документов на право охоты, они стали преследовать, выбрав слабую жертву - беременную лосиху, на снегоходах.

Животное было замучено до такой степени, что уже не могло дальше бежать. Когда лосиха упала, мужчины навалились на лосиху и стали душить. Однако справиться с ней смогли, лишь нанеся удары ножом.

Все это снимала на телефон их спутница. Видеозапись появилась в Интернете и произвела эффект разорвавшейся бомбы: женщина еще и благодарила любимого за славные выходные. Под личный контроль расследование взял губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В начале сентября 2021 года первым заместителем прокурора Тверской области утверждено обвинительное заключение. Им ставилось в вину ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота») и по п. «а», «г» ч. 2 ст. 245 УК РФ («Жесткое обращение с животным). Статьи грозят лишением свободы на срок до пяти лет.

Для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении Андрея Копусова, Артема Жарова и Михаила Пелёвина и было отправлено в суд Череповецкий районный суд Вологодской области.

Однако никакого рассмотрения и разбирательства не получилось. Решением судьи дело направлено по подсудности и сдано в отдел судебного делопроизводства. Дальнейшая судьба его пока не известна.