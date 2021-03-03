В Тверской области задержали браконьеров, загнавших и задушивших беременную лосиху

Героев скандального видео вычислили

Как стало известно, в Тверской области задержали компанию, которая загнала беременную лосиху на трех снегоходах и задушила ее голыми руками. Об этом рассказывала "Комсомолка".

Блогер Глеб Корнилов рассказывает, как браконьеры поясняют происходящее. В личной переписке они пояснили. что гнались за животным, чтобы ему помочь. Якобы, на ногах у лосихи были какие-то веревки, они распутали их и животное отпустили.

Между тем на видео слышны реплики:

- Души её... - Есть ножик-то? - Нет, да и так сдохнет!

Зверское видео, которое сняла женщина, взбудоражило интернет. Люди требуют самого жестокого наказания браконьерам, не стесняясь в выражениях.