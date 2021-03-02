Отмороженные браконьеры загнали беременную лосиху и задушили

Момент охоты: молодые люди напоминают стаю волков.

Лосиха еще пыталась спастись. Стоп-кадр видео, снятого загонщицей.

Браконьеры загнали и жестоко умертвили беременную лосиху. Об этом сообщает СУ СК РФ по Тверской области. Жестокую охоту на телефон сняла участница погони.

ЧП случилось в Череповецком районе, возле деревни Раменье.

Трое жителей Тверской области и один из Ярославля приехали на Вологодчину на праздничные дни. В череповецких лесах они, три мужчины и женщина, устроили загонную охоту: на снегоходе преследовали беременную лосиху. Они гнали животное по глубокому снегу несколько километров, затем лосиха выдохлась. Тогда произошло и вовсе невероятное: мужчины набросились на упавшее животное и задушили голыми руками. При этом велась запись: снимала видео женщина по имени Елена.

По информации Следственного комитета Тверской области участники, ущерб государству составил 400 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ - незаконная охота с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившее особо крупный ущерб.

Такое преступление наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.