Пахнущая жженой резиной вода в Вологде не соответствовала нормам

В Вологде управление Роспотребнадзора проверило информацию об ухудшении качества воды. Специалисты взяли пробы в разных районах города по поручению Центра гигиены и эпидемиологии Вологодской области. Выяснилось, что вода не соответствуют гигиеническим нормативам! Проверку не прошли органолептические показатели жидкости, текущей у местных жителей из-под крана. Запаху воды поставили 3 балла, нормой считается не более 2. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Возбуждено административное дело на Вологдагорводоканал, а также даны предложения по выявлению и устранению причин ухудшения качества воды. Администрация города Вологды заявила, что уже увеличены дозы угля и хлора для очистки, а каждые четыре часа проверяются свежие пробы воды.

По слова администрации, вода немного пахнет хлором и больше ничем. А к полудню 18 ноября, по информации очистных сооружений, запах уже был в норме - 2 балла. Уточняется, что запах отходов может быть связан с состоянием труб, а также сбросами в водоем. Комиссия проверяет возможные места загрязнения реки.

Замначальника Департамента городского хозяйства по коммунальному хозяйству Леонид Степанов прокомментировал ситуацию: «Мы с вами должны понимать, что источник водоснабжения в нашем городе нестабильный: река может резко обмелеть или уровень воды повыситься. Сейчас у нас переходный период: пока устанавливаются минусовые температуры, вода оттаивает, и в районе водозабора скапливаются сточные воды. Но мы не исключаем и другие варианты проблемы. Поэтому сейчас выездная бригада работает по водоохранным зонам водозабора».

Напомним, жители Вологды весной взвыли из-за отвратительного запаха из-под крана. Вода благоухала навозом. Водоканал утверждал, что это нормальные ароматы из-за паводка. Вологжане были в бешенстве, а чиновники утверждали, что показатели соответствуют гигиеническим нормам. Жалобы на качество воды поступают ежегодно, часто на запах жженой резины и навоза. Последние плохо пахнущие инциденты были в августе и марте этого года. Периодически выявляются случаи загрязнения водоемов сельхозпредприятиями.