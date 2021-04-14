Вологжане пили навозную воду

Вариация известного мэма "Попей г...а"

В Вологде Роспотребнадзор совместно с представителями департаментов природных ресурсов, сельского хозяйства и администрации Вологодского района провели проверку санитарных зон водозабора у реки Вологды. Комиссия заметила, что на сельскохозяйственных полях предприятий «Племзавод Майский» и ОАО «Заря» лежал навоз и компост. Материалы направлены в местную прокуратуру.

Роспотребнадзор проверил пробы воды. Как оказалось, запах вологжанам все-таки не чудился, но, по заявлению ведомства, он не превышает гигиенического норматива. Специфический аромат мог появиться из-за потепления и паводка. Сейчас вода может пахнуть хлором в результате обеззараживания.

Ранее руководитель Вологдагорводоканала Андрей Макаровский заявил, что качество воды удовлетворительное и соответствует всем стандартам. Жители Вологды в ответ массово жаловались на удушающий запах из крана, помимо повышенной жесткости, пены и пленки в чашках чая. Мэр Вологды лично посетил очистные сооружения в конце марта.