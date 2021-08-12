Вода из-под крана в Вологде пахнет навозом

Вологжане почувствовали запах навоза в питьевой воде. На сильный неприятный запах пожаловались жители коттеджного поселка Марфино под Вологдой.

"Воду из-под крана невозможно не то что пить, но даже ею умываться. От рук воняет. Не могу утром завтрак приготовить, чаю попить, фильтры не справляются", - пожаловалась жительница поселка журналистам порталом Город Во.

В обсуждениях коммунальной проблемы жители пригорода пишут, что водой пользоваться невозможно для приготовления пищи, детей тошнит, от кипяченой воды исходит сильный запах хлорки и навоза.

Марфино подключено к сетям Вологдагорводоканала, который обслуживает и областную столицу. Кстати, в городе та же проблема.

Специалисты водоканала назвали причину запаха: сильный ливень, который 10 августа смыл с сельскохозяйственных полей в реки Тошня и Вологда навоз.

Коммунальщики сообщают, что, несмотря на неприятный запах, вода безопасна для употребления и соответствует требованиям. Как оказалось, запах воды не регулируется какими-либо нормами.