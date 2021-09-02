В Вологде появится скейт-парк за 40 млн на берегу речки Золотухи

Эскиз проекта Фото: администрация города Вологды

Мэр Вологды сообщил, что сегодня на сессии городской Думы из бюджета города выделили 40 млн рублей на строительство скейт-парка. Он разместится на месте так называемой "ямы" - низине в центре города, где ранее располагалось кафе Ёрш - прямо за магазином рыбалки.

Сити-менеджер рассказал, что подрядчика выберут в октябре. На первом этапе строительства должна появится бетонная экстрим зона, амфитеатр, сцена, вход.

Проект молодежного пространства создали при участии архитекторов Лаборатории городской среды, профессиональных райдеров и любителей активного образа жизни.

Напомним, что в Череповце у Дворца металлургов тоже начали строительство бетонного скейт-парка. Однако скейтеры оказались совсем не рады - профессионального подрядчика сменили на другую фирму. Председатель Федерации скейтбординга Череповца просит остановить строительство. Он считает, что местная фирма может не справиться со специфическим объектом, парк будет просто опасен для катающихся, а потом пойдет под снос.