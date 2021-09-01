Пчёлы против мёда: череповецкие скейтбордисты критикуют новый скейт-парк

Мёд может оказаться неправильным

Председатель Федерации скейтбординга Череповца Андрей Герасимов обратился к жителям и властям города с серьезным обращением. Скейтбордисты считают, что новый скейт-парк, который начали строить с южной стороны Дворца металлургов, может стать опасным для катающихся.

Все из-за смены подрядчика: профессиональный завод и конструкторское бюро по производству скейтпарков fk-ramps город сменил на некую компанию "Вектор". Это произошло из-за повышения стоимости строительства объекта. Скейтеры уверены, что бетонная плаза - это технологичный проект. Если строители не знают множество тонкостей, то объект получится просто-напросто смертельным!

План будущего скейт-парка

Андрей Герасимов пояснил: «Прошу остановиться на данном этапе, пока не поздно. Такого рода парки строят 2-3 специализирующиеся на этом компании в России. Если не потянуть такой парк [бетонный], лучше установить фанерный парк от одного из производителей. При всем уважении к мэру и компании «Вектор», мы никак не сможем сделать бетонную плазу, ребята.

Пожалуйста не повторяйте ошибок других городов. В сообществах, посвященных скейтбордингу, регулярно выкладывают скейт-парки, которые сделаны «своими силами» их невозможно ввести даже в эксплуатацию. Появился даже термин «скейтпарки-уроды», именно их и сносят сразу же после строительства, из-за опасности для катающихся. В экстремальных видах спорта безопасность очень сильно зависит от качества и геометрии площадки».

Строительство скейт-парка стартовало в начале июля 2021 года. Сдать его собираются этой осенью. Будем надеяться, что сносить его не придется!