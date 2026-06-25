Программа Дня города Вологды обещает праздник для всех

По информации пресс-службы Администрации города Вологды, основной площадкой для празднования Дня города станет Кремлёвская площадь. В целях обеспечения безопасности вход на Кремлевскую площадь будет организован через три контрольно-пропускных пункта: у Софийского собора, со стороны проспекта Победы и у Музея кружева. Дополнительной площадкой станет начало проспекта Победы.

Концертная программа на Кремлевской площади начнётся в 11:00.

В течение дня выступят творческие коллективы, автор-исполнитель Олег Гетман из Перми с ансамблем «ЧереповецЬ», прозвучат «Песни о Вологде». Зрителей ждут музыкально-театрализованное действо от оркестра «Пакава Ить» (Москва), выступление ансамбля народных инструментов «Русский Сувенир» и концерт группы «Гармонь Драйв» (Москва).

Вечером всё внимание вологжан захватят хедлайнеры программы: в 20:00 выступит фолк-певица Певчая из Челябинска, а в 21:00 – Ирина Дубцова из Москвы.

На проспекте Победы развернется праздничная программа, посвященная Дню молодежи. С 11.00 до 20.00 здесь будут работать интерактивные и спортивные площадки, выставка ретро и тюнингованных автомобилей, Детская финансовая ярмарка, маркет молодых. Здесь же в 14.00 пройдет Шоу силачей.

Центр Вологды будет перекрыт для транспорта из-за Дня города. Ограничения начнутся уже в пятницу вечером.