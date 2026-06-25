Центр Вологды будет перекрыт для транспорта из-за Дня города

Схема предоставлена пресс-службой администрации Вологды.

В центре Вологды будет ограничено движение в День города и в День молодежи. Праздники отметят 27 июня. Вологжан ждет масштабная праздничная программа на Кремлевской площади и проспекте Победы, а также ярмарка на ул. Батюшкова.

Итак, с 06:00 26 июня до 06.00 27 июня будет запрещена стоянка на парковке со стороны улицы Батюшкова у городского рынка. Это необходимо для организации ярмарочной торговли, где свою продукцию представят 150 мастеров.

С 23:00 26 июня до 23:30 27 июня стоянка будет запрещена на проспекте Победы на участке от улицы Мальцева до улицы Мира, на улице Мира на участке от улицы Сергея Орлова до улицы Козлёнской, на улице Сергея Орлова на участке от дома № 4 до Кремлевской площади, на Торговой площади, на улице Батюшкова от улицы Благовещенской до проспекта Победы.

27 июня с 06:00 до 23:30 движение будет запрещено - по проспекту Победы на участке от улицы Мальцева до улицы Мира;

- по улице Мира на участке от улицы Сергея Орлова до улицы Козлёнской;

- по улице Сергея Орлова на участке от дома № 4 до Кремлевской площади;

- по Торговой площади;

- по улице Батюшкова от улицы Благовещенской до проспекта Победы.

Кроме того, из-за ограничений на городских улицах 27 июня изменится ряд маршрутов общественного транспорта. Обновленное расписание будет опубликовано дополнительно.

По информации пресс-службы Администрации города Вологды, основной площадкой для празднования Дня города станет Кремлёвская площадь. Концертная программа здесь начнётся в 11:00. В течение дня выступят творческие коллективы, автор-исполнитель Олег Гетман из Перми с ансамблем «ЧереповецЬ», прозвучат «Песни о Вологде». Зрителей ждут музыкально-театрализованное действо от оркестра «Пакава Ить» (Москва), выступление ансамбля народных инструментов «Русский Сувенир» и концерт группы «Гармонь Драйв» (Москва). Вечером всё внимание вологжан захватят хедлайнеры программы: в 20:00 выступит фолк-певица Певчая из Челябинска, а в 21:00 – Ирина Дубцова из Москвы.

В целях обеспечения безопасности вход на Кремлевскую площадь будет организован через три контрольно-пропускных пункта: у Софийского собора, со стороны проспекта Победы и у Музея кружева.

На проспекте Победы развернется праздничная программа, посвященная Дню молодежи. С 11.00 до 20.00 здесь будут работать интерактивные и спортивные площадки, выставка ретро и тюнингованных автомобилей, Детская финансовая ярмарка, маркет молодых. Здесь же в 14.00 пройдет Шоу силачей.