«Новые люди» вдохновляют Вологду: полмиллиона на благоустройство дворов

Фото: партия "Новые люди".

В Вологде активно благоустраиваются общественные пространства, но дворы часто остаются без внимания. Между тем, исследования показывают, что многие жители готовы вкладывать свои силы и время в улучшение окружающей среды. Региональное отделение партии «Новые люди» в Вологодской области запустило проект «Городские решения», направленный на развитие тактического урбанизма и гражданского активизма. Цель проекта — помочь жителям активнее участвовать в благоустройстве дворов и улучшении общественных мест. Часто люди не имеют необходимых знаний и навыков для самостоятельного решения таких вопросов.

«Мы хотим, чтобы жители Вологды научились благоустраивать свои дворы самостоятельно», — говорит Александр Борисов, руководитель регионального отделения партии «Новые люди». — «Для этого мы организовали встречи с экспертами, которые расскажут о тактическом урбанизме и научат находить доступные и эффективные решения для благоустройства. Лучший проект получит 500 тысяч рублей на реализацию. Это может включать установку лавочек и урн, создание детских и спортивных зон, обустройство палисадников и цветников».

Проект - это импульс к действию. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Первое мероприятие (16+) в рамках проекта состоится 22 июня в 18:30 в пространстве «Синица». Принять участие может любой желающий, кто стремится сделать свой двор или район более комфортным. Зарегистрироваться можно по ссылке: vk.cc/cYP3sm. Сторонники партии считают, что нельзя ограничивать жителей в стремлении улучшать свои дворы, поэтому предложили отменить штрафы за самостоятельное озеленение и благоустройство, направив соответствующий законопроект в Госдуму.