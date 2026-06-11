«Новые люди» активизируют борьбу за чистый воздух в Череповце

Фото: партия "Новые люди".

Череповец, известный как промышленный центр Вологодской области, сталкивается с проблемой загрязнения воздуха из-за выбросов предприятий. Партия «Новые люди» уже провела независимый анализ, который показал, что уровень вредных веществ в воздухе значительно превышает норму: по формальдегиду в 2 раза, по фенолу — до 40 раз, по сероуглероду — до 3,5 раз, а керосин превышает допустимые значения более чем в 125 раз. Повторные проверки подтверждают лидерство Череповца в списке наиболее загрязнённых городов.

Фото: партия "Новые люди".

Сторонники партии добились создания рабочей группы для контроля за выбросами. В неё вошли специалисты из Роспотребнадзора и Гидромета. Работа по улучшению экологической ситуации продолжается. 9 июля сторонники партии собрали 14 датчиков для автоматического мониторинга качества воздуха, которые установят на балконах активистов. Эти устройства будут фиксировать превышения и передавать данные на онлайн-платформу https://www.cheair.ru/, доступную для всех.

«Вопрос экологии для жителей Череповца стоит остро. Горожане проявляют инициативу и объединяются. Мы готовим шаги, чтобы через наш сайт влиять на предприятия-нарушители. Здоровье людей важнее экономии бизнеса, и мы надеемся на сознательность предприятий», — сказал Алексей Сидоров, руководитель проекта «Дыши, Череповец» и член партии «Новые люди».

«Наш город нуждается не в формальных отчётах, а в реальном сокращении выбросов. Воздух должен мониториться открыто и регулярно, чтобы каждый знал правду. А предприятия должны вкладывать средства в технологии очистки, а не в штрафы», — подчеркнул Александр Борисов, глава регионального отделения партии.

Сторонники партии акцентируют внимание на улучшении экологической обстановки в городах региона как одном из своих приоритетов.