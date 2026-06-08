Страсти по тротуару в Вологодской области: его разобрали железнодорожники

Как сообщала КП-Вологда, железнодорожники разобрали единственный тротуар в Харовске, по которому люди выходили в город, приехав на поезде или электричке.

Сейчас вокзал превращен в остров, к которому можно добраться только по проезжей части, да и то в обход. Тротуар, который существовал с середины прошлого века, разобран, но люди продолжают ходить и - еще ближе к рельсам, чем ранее. Харовчане так возмущены произошедшим, что даже прозвучал призыв бойкотировать День железнодорожника. Хотя ранее горожане праздновали два главных праздника – День города и День железнодорожника - в один день.

Появился комментарий местных властей на многочисленные возмущения жителей и гостей города.

Администрация Харовского округа сообщает: «Уважаемые харовчане! Сообщаем, что деревянный тротуар у первого железнодорожного пути, ведущий к перрону, убран по решению РЖД, так как находился всегда слишком близко к проходящим составам. 21 мая состоялась встреча главы округа с начальником Вожегодской дистанции пути. В ходе обсуждения сложившейся ситуации принято решение сделать запрос в РЖД о месте нахождения подземных кабелей, чтобы определиться с возможностью строительства тротуара в другом месте (дальше переезда). Запрос в РЖД сделан, ответ пока не получен».

Далее объясняется как пройти на вокзал козьими тропами и дальними перспективами строительства тротуара по улице, параллельной железной дороге: «У харовчан есть возможность зайти на перрон со стороны вокзала, со стороны ул. Архангельской - доступ к перрону не перекрыт. Что касается строительства тротуара по ул. Архангельской, то в планах этого года он не значится, хотя понимаем, что тротуар в этом месте необходим. Строительство тротуара на ул.Архангельской обязательно включим в дальнейшие планы…»

На что местные жители сообщают, что речь идет об участке около 100 метров, на котором старожилы за последние полвека не припомнят ни одного ЧП. Что сейчас люди вынуждены подходить к рельсам еще ближе, идут по насыпи, а также переходят пути в неположенном месте. И это действительно создает угрозу жизни и здоровью горожан и гостей города.