В Харовске предлагают отменить празднование Дня железнодорожника

Дорожный знак "Проезд запрещен" не останавливает харовчан и гостей города.

На станции Харовская СЖД (Вологодская область) внезапно пропал проход к вокзалу для пешеходов. Единственный, который можно назвать тротуаром. Люди десятилетиями ходили этим путем, им пользовался практически весь город населением в летние месяцы более 10 тысяч человек.

Здесь ходили на вокзал с тех времен, как он построен - с середины прошлого века.

Но на днях железнодорожники заварили ранее установленный проход и раскидали бетонные плиты, по которым ходили люди. А с другой стороны появился дорожный знак "ПРОЕЗД (!) запрещен".

При этом перрон – прекрасный , асфальтированный, заканчивается всего-то в каких -то (примерно, может даже чуть меньше) 100 метрах от железнодорожного переезда - именно к нему идут люди, чтобы оказаться на пересечении транспортных магистралей.

Как выйти в город - приходится решать на ходу. В итоге люди, идущие с поезда, ломая ноги, просто обходят заваренный проход, ведущий на переезд, по насыпи, еще ближе к рельсам.

А то и не доходят до переезда – просто пересекают пути в неположенном месте. То есть на пустом месте создана опасность для жизни и здоровья людей.

Перрон, переходящий в тротуар, кончается за сотню метров от переезда.

Ситуация вызвала много негатива в соцсетях в сторону железнодорожников – предложения были вплоть до бойкотирования Дня железнодорожника. А ведь День железнодорожника в Харовске обычно отмечают одновременно с главным праздником - Днём города. День железнодорожника традиционно праздновался широко, так как город образовался благодаря строительству железной дороги Вологда — Архангельск.

По мнению местных жителей, закрытый отрезок тротуара действительно давно не ремонтировался, что стало вызывать нарекания. И железнодорожники пошли на принцип – вообще закрыли, мотивируя тем, что это был служебный проход. Как говорится – "мое повидло, хочу - сам ем, хочу – по асфальту мажу".

Пока неизвестно, были ли предупреждены местные власти, что проход к вокзалу закроют. Заблаговременно, чтобы сделали и проект, и экспертизу прошли, и деньги нашли на новый тротуар или метро, или подземный переход, или надземный перелет, чтобы преодолеть эти 100 метров... Обход есть, но это объезд, дорога, по которой ездят машины, а тротуара или хотя бы традиционных деревянных мостков там нет.

Вера Косарева : "Я уже писала на сайте "Позор Харовск" и еще раз повторюсь, в цивилизованных странах сначала ДЕЛАЮТ альтернативный проход по ж/д путям к ж/д вокзалу, а потом ломают старый!!! А не наоборот!"

Елена Перова: "Это наверное закат ЖД, как бы совсем станция Харовск не перестала существовать. Сначала перестала существовать касса, справочная, а теперь продолжение истории. Как вредительство выглядит."