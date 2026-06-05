Московские виртуозы дадут концерт в Филармоническом дворике в Вологде

9 июня на летней сцене Вологодской филармонии выступит московская группа «Семён Хананаев & Three Sticks». Коллектив привезёт программу, в которой мировые неоклассические хиты представлены в уникальных авторских аранжировках с ударными инструментами, электроникой и роялем.

В этот вечер прозвучат композиции Людовико Эйнауди, Ханса Циммера и Дзё Хисаиши — музыка, знакомая по фильмам «1+1», «Интерстеллар» и сериалу Гая Ричи о Шерлоке Холмсе. Перкуссия, вибрафоны и маримба, которыми виртуозно владеют музыканты группы, дают оригинальное сочетание тембров и раскрывают знакомые мелодии с новой стороны, добавляя им ритмическую выразительность и свежую динамику. Особое место в программе займут и собственные сочинения коллектива на стыке академизма и современной стилистики.

Все участники группы — профессиональные виртуозы, солисты Московской филармонии, выпускники столичной консерватории и консерватории Сан-Франциско. Коллектив активно гастролирует по России и за рубежом, является официальным представителем барабанных брендов BlackSwamp Percussion и Vater. Критики характеризуют их музыку как живое и захватывающее звучание вне привычных рамок «классического» и «тяжёлого», где агрессия и утончённость не противоречат, а усиливают друг друга.

«Семён Хананаев & Three Sticks» - это музыка на границе жанров и форматов, ориентированная как на слушателей неоклассики и саундтреков, так и на аудиторию альтернативной и прогрессивной сцены.