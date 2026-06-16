Вологжане могут посетить музеи бесплатно в один день июня

17 июня, в третью среду месяца, областные и муниципальные музеи Вологодской области, а также картинная галерея приглашают вологжан пройти по бесплатному билеты. Для получения его достаточно предъявить паспорт или иной документ с местной пропиской.

Бесплатно вологжане могут посетить:

- Вологодскую областную картинную галерею

- Великоустюгский государственный музей-заповедник

- Белозерский областной краеведческий музей

- Учреждения культуры во всех муниципальных образованиях региона

В Вологодском государственном музее-заповеднике с 10:00 до 17:30 (касса работает до 17:00) бесплатно доступны:

- Музей кружева (основная экспозиция)

- Музей «Мир забытых вещей»

- Музей «Вологодская ссылка»

- Музей «Вологда на рубеже XIX – XX вв.»

- Музей Николая Рубцова

- Дом-музей Петра I

Архитектурно-этнографический музей «Семенково» будет работать с 10:00 до 18:00 (касса до 17:30).

Однако, не участвуют в акции:

- Колокольня Софийского собора

- Выставка «Шедевры микроискусства» в подклете колокольни

- Выставка «Шёлк, парча, атлас и бисер. Одежда и аксессуары XVIII-XIX вв.» в Музее кружева

Также напоминаем, что экспозиции Вологодского кремля временно закрыты на реставрацию.