Сезон путешествий открыт: T2 улучшила связь на федеральных автомагистралях Вологодской области

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Вологда - T2, российский оператор мобильной связи, улучшил связь на федеральных трассах А-119, А-114, А-122 и А-123 в Вологодской области. Работы включали установку дополнительных базовых станций вдоль ключевых автомагистралей региона.

Значительную часть работ специалисты провели на федеральной трассе А-114 «Вологда-Новая Ладога» - ключевая транспортная артерия между Вологодской и Ленинградской областями. Покрытие было улучшено на участках автомагистрали в районе деревень Мочала и Долоцкое Устюженского района, в деревне Костылева Гора и поселке Покровское Чагодощенского района, а также в поселке Шайма Шекснинского района.

Связь T2 стала стабильнее на трассе А-119, которая соединяет Вологду и Медвежьегорск, обеспечивая доступ к Онежскому озеру. Инженеры оператора ввели в эксплуатацию новые телеком-объекты, которые отвечают за надёжную голосовую связь и скоростную передачу данных, в районе деревни Зуево Вашкинского района и поселка Костручей Вытегорского района.

На трассе А-123 «Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово», которая связывает Вологодчину с Республикой Коми, базовые станции выведены в эфир рядом с деревней Загоскино Сокольского района, вблизи деревни Сергиевская Тарногского района и в населенном пункте Верхнее Анисимово Великоустюгского района. Также внимание инженеры T2 уделили трассе А-122, соединяющую Вологодскую и Новгородскую области. Дополнительные базовые станции были выведены в эфир в районе деревень Большое Восное и Малое Восное Устюженского района.

Запуск новых телеком-объектов вблизи федеральных трасс решил несколько задач: водители и пассажиры получили надёжный сигнал и мобильный интернет даже в часы интенсивного дорожного движения и теперь смогут пользоваться цифровыми сервисами в пути, строить маршрут, связываться с экстренными службами в случае необходимости.

Николай Моськин, вологодского филиала Т2:

«Наша компания стремится обеспечить максимально качественное покрытие на протяжении всего пути следования наших абонентов. Летом, когда активность на дорогах возрастает, работы по усовершенствованию телеком-инфраструктуры играют важную роль, позволяя водителям и пассажирам всегда оставаться на связи, обеспечивают безопасность и комфорт в поездках. T2 продолжит устанавливать оборудование на трассах федерального значения».