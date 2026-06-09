"От праздника до инициатив: как «Новые люди» заботятся о будущем детей

Фото: партия "Новые люди".

В пятницу в Вологде в микрорайоне Заречье на улице Дальняя партия «Новые люди» организовала яркий детский праздник. Событие привлекло сотни участников, которые пришли семьями, с бабушками и дедушками или в компании друзей. Мероприятие было приурочено к Дню защиты детей, который отмечался 1 июня. Организаторы подготовили множество развлечений для детей и взрослых: творческие мастер-классы, танцевальные разминки, игры, аквагрим, сладкую вату и шоу с аниматорами. Взрослым представили региональные и федеральные инициативы партии, такие как возможность пересдачи одного из предметов на ЕГЭ, которая уже реализуется.

Кроме того, сторонники партии раздали сотни тысяч упаковок с витамином D семьям с маленькими детьми по всей России.

Фото: партия "Новые люди".

«Самое важное — не потерять детский огонь внутри. Умение мечтать, пробовать, ошибаться, вставать и идти своим путём. Детство нужно защищать не только от опасностей, но и как время свободы, развития и выбора. Каждый ребёнок должен иметь возможность раскрыть свой талант и стать человеком, который зажигает свои огни — для себя, для семьи, для города, для страны», — отметил Александр Борисов, депутат Вологодской городской Думы и руководитель регионального отделения партии «Новые люди».

Жители Вологды высоко оценили мероприятие: «Мы живём в соседнем доме. Такие мероприятия — это замечательно. Дети и родители получили массу удовольствия. Моя старшая дочь заканчивает 10 класс, и мы уже задумываемся о ЕГЭ. То, что «Новые люди» добились пересдачи одного предмета, действительно важно. Это уменьшает стресс и позволяет сосредоточиться на учёбе», — поделилась Светлана, многодетная мать и участница праздника.

Поддержка материнства и детства — одно из ключевых направлений работы партии как на региональном, так и на федеральном уровне. Во Вологодской области партия развивает проект «В школе вкусно», сотрудничая с родительскими комитетами и проводя лекции с нутрициологами и психологами. На федеральном уровне партия предложила инициативу предоставления льготной семейной ипотеки до рождения ребёнка, чтобы помочь родителям решить жилищный вопрос заранее.