Тотьмичи встречают «Ковчег»

"Ковчег" пришвартовался в Тотьме.

«Ковчег», несущий справедливость, пришвартовался в старинном, красивейшем городе на Сухоне – Тотьме. Тотьмичи могут получить бесплатную юридическую помощь.

-

Как сообщают путешественники, прохладная погода и комары – не помеха, все компенсирует теплое общение. И большое плавание по самой длинной и, как уже почувствовали путешественники, очень рыбной реке Вологодчины, продолжается. Необычный плот, украшенный желто-красными баннерами, который создатели назвали оПЛОТ СПРАВЕДЛИВОСТИ «Ковчег», продолжает свой путь.

-

Позади уже многие километры пути, стоянки с ухой и встречами с жителями прибрежных населенных пунктов. На стоянках к плоту обычно первыми подходят рыбаки, оказавшиеся неподалеку, потом съезжается местная молодежь, а затем подходят люди со своими вопросами, обращениями, бедами.

-

-

Как пояснил депутат Законодательного собрания Вологодской области, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Владислав Зворыкин - это не просто прогулка, это рабочий рейс. «Юридические консультации, личные приёмы, живое общение без формальностей — вот что везёт наш “Ковчег” на берега Вологодчины», — отметил Зворыкин.

То есть стоянки в населённых пунктах - это тоже работа.

Обычно путешественники проводят небольшой субботник – убирают мусор в прибрежной зоне. Справедливороссы встречаются с людьми – как правило, у них немало проблем, которые без юриста сложно решить. И работа выездного офиса Центра защиты прав граждан Вологодской области – возможность для каждого бесплатно получить квалифицированную юридическую консультацию, задать вопросы депутатам, оставить обращения.

В Тотьме, городе солеваров и мореходов, родине тотемского барокко, есть что посмотреть. Но кроме традиционного субботника и встреч с людьми, юристы и депутаты намерены плотно поработать – на сей раз офис Центра защиты прав граждан справедливороссов развернется в центре города в субботу, 30 мая. Прием будет вестись с утра и, как говорится, до последнего посетителя. А затем - знакомство с городом, и снова плавание - новые километры пути, новые встречи, где экспедицию уже ждут.

-

-

Напомним, информация о движении «Ковчега» и точном времени прибытия экспедиции размещается на официальных ресурсах партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, в СМИ и популярных пабликах социальных сетей.