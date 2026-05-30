В Вологде держатели карт «Забота» смогут сэкономить при проезде в общественном транспорте

Новые меры поддержки для держателей карты «Забота» вводятся в областной столице с 1 июня и коснутся проезда на общественном транспорте. Такое решение принял Глава Вологды Сергей Жестянников накануне дачного сезона. На дачный период вводятся безлимитные проездные «Забота» на месяц и на сутки, а также скидки на разовый проезд для держателей этой карты. Льгота будет действовать по 1 октября.

«Недавно во время рабочего выезда ко мне подошла вологжанка и рассказала, что действующий проездной на 120 поездок за 2200 рублей для многих пожилых людей неудобен: такой объём зачастую не нужен. Я поручил профильным специалистам проработать этот вопрос, в том числе с учетом наступившего дачного сезона. Для держателей карты «Забота» с 1 июня по 1 октября вводим новые меры поддержки. В автобусах ПАТП № 1 им будет доступна скидка на разовую поездку в размере 7 рублей. Таким образом одна поездка при оплате транспортной картой «Забота» будет стоить 37 рублей. Кроме того, в Вологде с 1 июня по 1 октября будет введен единый электронный безлимитный проездной на один день стоимостью 200 рублей. Число поездок по нему в течение дня будет не ограничено», – прокомментировал Глава Вологды Сергей Жестянников.

Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, безлимитный суточный проездной можно будет приобрести уже в июне в мобильном приложении «ТКарта» и в сервисах «Сбербанк Онлайн» на свою транспортную карту «Забота». Он будет действовать на маршрутах как ПАТП №1, так и частных перевозчиков.

Кроме того, проездной «Забота», который раньше был рассчитан на 120 поездок, с 1 июня по 1 октября будет безлимитным. При этом его стоимость останется прежней. Месячные проездные «Забота», как и раньше, можно приобрести в Информационно-справочном центре (кассы кинотеатра «Ленком»), на автовокзале и в отделениях «Почты России». Полный список точек размещена на сайте ПАТП №1. Пополнить уже записанные на карту проездные можно в пунктах продажи и отделениях «Почты России» в разных районах города. Сделать это онлайн можно через сервис «Сбербанк Онлайн» и в банкоматах банка, а также на сайте «Транспортная карта» (t-karta.ru) или в приложении «Транспортная карта», доступном на плеймаркетах. Для этого нужно добавить свою карту в личный кабинет.