Вологжане, платящие налоги, могут рассчитывать на новую выплату на двух и более детей

С 1 июня ОСФР по Вологодской области начинает прием заявлений на получение новой выплаты для работающих родителей двух и более детей.

Ежегодная семейная выплата — это новая мера социальной поддержки родителей, которые воспитывают двоих или более детей. Детьми считаются те, кому не исполнилось 18 лет или, если они учатся очно, до до 23 лет.

Заявитель и дети при этом должны являться гражданами РФ, постоянно проживать в России. Выплату сможет оформить каждый из работающих родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, с доходов которых в предыдущем году уплачен налог на доходы физических лиц.

Ежегодная семейная выплата — это средства в сумме части уплаченных налогов, которая будет возвращена родителям в виде разницы между расчётной суммой НДФЛ и суммой, исчисленной по ставке 6% с доходов, с которых был уплачен НДФЛ. Ежегодная семейная выплата предоставляется один раз в год.

«Право на новую семейную выплату дают доходы от трудовой и предпринимательской деятельности, включая доходы от деятельности фермерского хозяйства и частной практики; от оказания услуг по гражданско-правовому договору и авторские гонорары; денежное довольствие военнослужащих, граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, сотрудников силовых и приравненных к ним ведомств, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, а также дополнительные выплаты, имеющие постоянный характер и продовольственное обеспечение. Если родитель работал у разных работодателей, для расчёта размера ежегодной семейной выплаты будет учтена общая сумма НДФЛ, уплаченная с доходов, полученных у разных работодателей в прошлом году», — пояснила управляющий ОСФР по Вологодской области Галина Королёва.

Самозанятые граждане, а также индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы и не имеющие иных видов доходов от трудовой деятельности, облагаемых НДФЛ, не смогут получить ежегодную семейную выплату, так как они не уплачивают налог на доходы физических лиц. Также на семейную выплату не имеют права должники по алиментам и лишённые родительских прав или ограниченные в родительских правах.

Выплата нацелена поддержать семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе проживания. В Вологодской области это 26 865 рублей на каждого члена семьи. Поэтому при оценке права на выплату будут учтены доходы семьи. Также при назначении выплаты проводится комплексная оценка имущества, аналогичная той, что проводится при расчёте единого пособия. Расчётный период при назначении семейной выплаты отличается от единого пособия, так как учитываются доходы за 2025 год, то есть предшествующий году подачи заявления.

Заявление на назначение семейной выплаты родители смогут подать с 1 июня до 1 октября 2026 года через портал Госуслуг, лично в МФЦ или непосредственно в клиентскую службу СФР.