CLT-панели Segezha Group помогут развить туристскую инфраструктуру

Фото: АО «С-ДОК». http://sokoldok.ru

С прошлого года в Ильинском районе Пермского края с применением CLT-панелей Segezha Group (MOEX: SGZH) развивают инфраструктуру эко-отеля «Ерёмичи» (https://ecovillageperm.ru/). Отелю присвоено 4 звезды. В нем предлагают отдых на природе, со всеми удобствами и ресторанной кухней. Идею поддержали на правительственном уровне в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря государственно-частному партнерству появилось три первых гостевых дома. В этом году построят еще 11. Привлекается федеральная субсидия по государственной программе «Развитие туризма». Это государственная помощь инвестиционным проектам для создания модульных некапитальных средств размещения туристов. При этом «Ерёмичи» готовы принимать гостей круглый год.

Фото: АО «С-ДОК». http://sokoldok.ru

Теме развития туристской инфраструктуры в России уделяют внимание на высшем государственном уровне. Так, в ходе выступления на ПМЭФ-2023 Президент России Владимир Путин предложил в ближайшие два года выделить 11 млрд рублей на строительство модульных гостиниц в России: «В прошлом году мы выделили на поддержку строительства модульных гостиниц 4,2 млрд рублей, охватили 174 проекта в 20 регионах страны. Однако спрос, как показывает жизнь, гораздо выше. Предлагаю в ближайшие два года выделить дополнительно 11 млрд рублей на поддержку строительства модульных гостиниц. Это позволит реализовать еще 470 проектов подобного рода».

«CLT-технология идеально вписывается в концепцию развития российской туриндустрии. Эти легкие деревянные конструкции отлично подходят для возведения некапитальных строений и позволяют создать в стране современную комфортную туристскую инфраструктуру уже в обозримом будущем. Высокая заводская готовность помогает осуществлять их монтаж легко и быстро, как конструктор «лего», буквально за несколько дней. Строения по всем характеристикам могут считаться некапитальными, но внутри них всегда будет по-домашнему тепло и уютно благодаря природным свойствам массивных деревянных плит CLT. Среди важных преимуществ – доказанная огне- и сейсмостойкость, экологичность, безопасность и долговечность конструкций. Из CLT можно эффективно строить в труднодоступных природных ландшафтах, рекреационных и водоохранных зонах с минимальной нагрузкой на окружающую среду. Сокращенный период от начала инвестирования до начала эксплуатации домов туристами позволяет заказчику максимально сократить срок окупаемости проекта и ускорить оборот вложенных средств», - говорит Маргарита Ли, вице-президент и руководитель дивизиона «Домостроение» Segezha Group.

Генеральный директор эко-отеля «Ерёмичи» Елена Шперкина рассказывает: «Из всех доступных технологий самой удачной, на наш взгляд, оказалась технология деревянного домостроения CLT. Она обеспечивает надежность строения, скорость сборки и комфорт проживания. Высокоточное оборудование Segezha Group позволяет получать заготовки для сборки домов заводского уровня и гарантированного качества. Именно эти характеристики используемого при проектировании материала во многом помогли нам одержать победу в федеральном грантовом конкурсе. В свою очередь, без государственной поддержки в рамках программы «Развитие туризма» наш проект был бы невозможен. Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко удалось создать команду, которая показывает реальные результаты. Благодаря им разрушается негативный стереотип о сложности и непреодолимости бюрократических процедур на пути к получению федерального софинансирования. Очень надеемся на продолжение нашего конструктивного сотрудничества – как с Segezha Group, так и с командой нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Реклама. АО «С-ДОК». http://sokoldok.ru

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С прошлого года в Ильинском районе Пермского края с применением CLT-панелей Segezha Group (MOEX: SGZH) развивают инфраструктуру эко-отеля «Ерёмичи» (https://ecovillageperm.ru/). Отелю присвоено 4 звезды. В нем предлагают отдых на природе, со всеми удобствами и ресторанной кухней. Идею поддержали на правительственном уровне в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря государственно-частному партнерству появилось три первых гостевых дома. В этом году построят еще 11. Привлекается федеральная субсидия по государственной программе «Развитие туризма». Это государственная помощь инвестиционным проектам для создания модульных некапитальных средств размещения туристов. При этом «Ерёмичи» готовы принимать гостей круглый год.

Теме развития туристской инфраструктуры в России уделяют внимание на высшем государственном уровне. Так, в ходе выступления на ПМЭФ-2023 Президент России Владимир Путин предложил в ближайшие два года выделить 11 млрд рублей на строительство модульных гостиниц в России: «В прошлом году мы выделили на поддержку строительства модульных гостиниц 4,2 млрд рублей, охватили 174 проекта в 20 регионах страны. Однако спрос, как показывает жизнь, гораздо выше. Предлагаю в ближайшие два года выделить дополнительно 11 млрд рублей на поддержку строительства модульных гостиниц. Это позволит реализовать еще 470 проектов подобного рода».

«CLT-технология идеально вписывается в концепцию развития российской туриндустрии. Эти легкие деревянные конструкции отлично подходят для возведения некапитальных строений и позволяют создать в стране современную комфортную туристскую инфраструктуру уже в обозримом будущем. Высокая заводская готовность помогает осуществлять их монтаж легко и быстро, как конструктор «лего», буквально за несколько дней. Строения по всем характеристикам могут считаться некапитальными, но внутри них всегда будет по-домашнему тепло и уютно благодаря природным свойствам массивных деревянных плит CLT. Среди важных преимуществ – доказанная огне- и сейсмостойкость, экологичность, безопасность и долговечность конструкций. Из CLT можно эффективно строить в труднодоступных природных ландшафтах, рекреационных и водоохранных зонах с минимальной нагрузкой на окружающую среду. Сокращенный период от начала инвестирования до начала эксплуатации домов туристами позволяет заказчику максимально сократить срок окупаемости проекта и ускорить оборот вложенных средств», - говорит Маргарита Ли, вице-президент и руководитель дивизиона «Домостроение» Segezha Group.

Генеральный директор эко-отеля «Ерёмичи» Елена Шперкина рассказывает: «Из всех доступных технологий самой удачной, на наш взгляд, оказалась технология деревянного домостроения CLT. Она обеспечивает надежность строения, скорость сборки и комфорт проживания. Высокоточное оборудование Segezha Group позволяет получать заготовки для сборки домов заводского уровня и гарантированного качества. Именно эти характеристики используемого при проектировании материала во многом помогли нам одержать победу в федеральном грантовом конкурсе. В свою очередь, без государственной поддержки в рамках программы «Развитие туризма» наш проект был бы невозможен. Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко удалось создать команду, которая показывает реальные результаты. Благодаря им разрушается негативный стереотип о сложности и непреодолимости бюрократических процедур на пути к получению федерального софинансирования. Очень надеемся на продолжение нашего конструктивного сотрудничества – как с Segezha Group, так и с командой нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Реклама. АО «С-ДОК». http://sokoldok.ru