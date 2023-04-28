В Вологде стартовал проект «Карта жителя Вологды»

Фото: администрация города Вологды

В Вологде 27 апреля в рамках Международного экологического форума «Экология: город, экономика, люди» дан старт цифрового проекта «Карта жителя Вологды». Он реализуется Администрацией города Вологды совместно с национальной платежной системой «Мир».

«В России есть карты жителя регионального уровня, но Вологда –один из первых городов, который делает это на уровне муниципалитета. Эта идея родилась в ходе реализации проекта «Демография». Мы стремимся закрепить жителей в Вологде и привлечь новых людей, чтобы им было комфортно и интересно, и Карта жителя Вологды тоже работает на эту задачу. Это банковская карта на базе платежной системы «Мир» с банковскими сервисами, а также транспортной картой, программой лояльности от городских предприятий и организаций, мотивационной платформой для жителей с бонусами за участие в городских проектах. К ней уже присоединились более 40 партнёров в сфере спорта, здоровья, развлечений, продуктов питания, кафе и рестораны, АЗС и так далее. Работу мы продолжаем, в будущем рассчитываем не только пополнить программу лояльности, но и добавить ряд удобных сервисов», - заявил мэр Вологды Сергей Воропанов.

С 27 апреля начал работать портал Карты жителя Вологды, который станет основным интерес-ресурсом для реализации проекта. На нем размещены все возможности Карты, которые призваны сделать ее выгодной и удобной. Во-первых, это программа лояльности от партнеров проекта, то есть скидки, привилегии и льготы для пользователей. Сейчас их предоставляют свыше 40 организаций. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

Во-вторых, это бонусная программа. Она представляет собой мотивационную платформу, где за участие в городских проектах можно получать баллы и обменивать их на бонусы от партнеров. Например, за сдачу вторсырья в рамках «Экопарка» предусмотрено начисление 50 баллов. Накопив их, за 250 баллов можно получить бесплатное посещение бассейна «Динамо» или кинотеатра «Ленком». Отслеживать накопление баллов и проводить их обмен можно в личном кабинете на сайте проекта.

В-третьих, к брендированным Картам жителя, выпущенным банком-партнером, можно будет подключить транспортную карту и через нее пользоваться проездными, в том числе льготными, или электронным кошельком для разовой оплаты проезда. Активировать гражданский проездной можно в личном кабинете на сайте, а чтобы подключить на карту функцию школьного, студенческого или проездного «Забота» необходимо обратиться в информационно-справочный центр «Электронная Вологда» по адресу: ул. Пушкинская, 15 с подтверждающими документами.

Зарегистрировать в системе существующую карту можно на портале проекта. Также можно выпустить новую брендированную Карту жителя Вологды в одном из четырех банков-партнеров: ВТБ, «Совкомбанк», СЕВЕРГАЗБАНК и «Вологжанин». Банки задействуют в проекте и своих партнеров в разных сферах, вовлекая их в программу лояльности.

«Активная позиция мэра Вологды и его команды позволяет развивать «Карту жителя» ускоренными темпами. Количество партнеров платежной системы «Мир» и партнеров банка ВТБ позволяет создать своего рода симбиоз и сформировать на одной карте целый набор финансовых и нефинасовых сервисов для жителей. Дополнительно в проекте «Карта жителя» ВТБ реализует собственную стратегию «Семейный капитал», что дает возможность всем держателям наших карт получить социальные услуги. Например, молодая семья может оформить государственные выплаты, бесплатно застраховать детей и получить ипотеку банка на льготных условиях, старшее поколение – перевести пенсию в ВТБ, получив приветственную выплату, начисление процентов на остаток по счету и бесплатную страховку денежных средств от мошенников. Дополнительно владельцам карты от ВТБ доступен кэшбек 2%, который в первые 3 месяца будет повышен вдвое, оплата налогов и ЖКХ без комиссии, возможность снятия наличных в объединенной сети банкоматов ВТБ, РНКБ и «Открытия» по всей стране и множество других опций ежедневного банкинга», - отметил руководитель дирекции по работе с клиентами государственного сектора ВТБ Максим Стольников.

«Для нас важна социальная ориентированность банка, когда банк несет не только финансовые возможности, но и преференции для своих клиентов, тем самым выстраивая долгосрочную политику. Для Карты жителя Вологды мы взяли лучший наш продукт – платформу карты «Халва», в котором уже есть около 250 тысяч партнеров: крупные федеральные сети, местные торговые организации. Также множество бесплатных сервисов, оплата ЖКХ без комиссии, причем с возвратом кешбека, скидка на транспорт и так далее. Думаю, что жители оценят эти возможности», - отметил управляющий «Совкомбанка» по СЗФО Федор Клапышев.

Выпуск и обслуживание карты будут для жителей Вологды бесплатными.