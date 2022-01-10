Следователи шокированы количеством убийств на Вологодчине

В Вологде 25-летний молодой человек убил ребенка, ветерана и женщину.

В Кипелово мужчина убил сожительницу, ее дочь и застрелился.

И это не весь перечень жестоких преступлений на Вологодчине, случившихся в праздничные дни. Установлено, что практически каждому происшествию предшествовали употребление спиртного и как следствие – возникновение бытовой ссоры.

В следственном управлении СК России проанализированы совершенные в Вологодской области за прошедшие выходные дни убийства и причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерти людей.

C 1 по 9 января 2022 года сотрудниками следственного управления СК РФ по Вологодской области возбуждено 6 уголовных дел по ст. 105 УК РФ (убийство), из которых 1 уголовное дело в отношении малолетнего; 1 уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство); 2 уголовных дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Столицей жестоких преступлений стала Вологда: 4 преступления совершены на территории этого города.

1 преступление зафиксировано в Соколе;

1 – в п. Кипелово Вологодского района;

1 – в п. Шексна Шекснинского района;

1 – в п. Вохтога Грязовецкого района;

1 – в с. им. Бабушкина Тотемского района.

По каждому факту установлены все лица, совершившие преступления, в отношении которых в последующем избрана мера пресечения, проведена тщательная работа по сбору и закреплению доказательств по уголовным делам.

Расследование уголовных дел в настоящее время продолжается. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства противоправных деяний, причины и условия им способствовавшие.