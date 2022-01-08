25-летнего вологжанина подозревают в убийстве ветерана, 34-летней женщины и трехлетнего ребенка

Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого.

В начале 2022 года в Вологде произошли чудовищные преступления, погибли три человека: ветеран, ребенок, женщина. Следователи СК усматривают в этом серию.

В квартире дома на улице Ветошкина Вологды обнаружено тело 83-летнего мужчины, а через несколько дней в квартире на ул. Беляева - тела 34-летней женщины и ее 3-летнего сына.

Это были убийства. Из квартиры пенсионера были похищены денежные средства. "Способ сокрытия следов преступлений был схож между собой, в связи с чем у следствия появились реальные основания полагать, что они совершены одним лицом. Уголовные дела были незамедлительно соединены в одно производство", - сообщает СУ СК по Вологодской области.

Подозреваемый был оперативно установлен. 6 января следователи СК совместно с сотрудниками полиции установили его местонахождение. Это молодой человек 1995 года рождения. Он доставлен в следственные органы и задержан в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ.

Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, расследование уголовного дела поручено следователям первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления.