Под Вологдой нашли три трупа с огнестрельными ранами

Под Вологдой обнаружены три трупа. Два из них - женские. Все они - с огнестрельными ранениями.

ЧП случилось в посёлке Кипелово Вологодского района. Погибли 66-летний мужчина, его 55-летней сожительница и её 34-летня дочь. Тела погибших обнаружены днём 9 января в одном из домов посёлка.

"По предварительной версии, мужчина расстрелял женщин из карабина, в результате чего те погибли. После этого мужчина совершил суицид», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Следователи разбираются в обстоятельствах ЧП.

Ранее сайт "КП-Вологда" сообщал, что 25-оетний вологжанин убил пенсионера, женщину и её трёхлетнего сына.