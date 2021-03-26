Появилось видео страшного пожара в Вологодской области, унесшего жизни четверых человек

Пожар произошел утром 26 марта Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Появилось видео с трагедии в Вологодской области. В Грязовецком районе сгорел многоквартирный дом, погибли четыре человека.

В доме находились люди Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Как сообщала "Комсомолка", о загорании стало известно в 9 часов 15 минут. В поселке Вохтога загорелся одноэтажный деревянный дом на улице Ленина. В пяти квартирах из шести — жили люди, всего было прописано пять человек. Когда первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место трагедии, огонь уже вышел наружу. Все здание площадью более 100 квадратных метра сгорело. В 11 часов 04 минуты пожар удалось локализовать.

Четыре человека погибли Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Спустя ещё 13 минут открытый огонь был ликвидирован. От МЧС России в ликвидации задействовано 7 единиц техники, 19 человек личного состава. Также в тушении были задействованы подразделения областной противопожарной службы. На пожарище нашли погибших. МЧС сообщает о 4 погибших. Кто эти люди, причины возгорания будет сообщено дополнительно.

ВАЖНО: Стало известно, кто погиб в огне