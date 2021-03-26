Стало известно, кто погиб в сгоревшем доме в Вологодской области

В доме погибли две семьи Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В Грязовецком районе следователи СК России устанавливают обстоятельства трагедии в Вохтоге: там погибли четыре человека. Появилась первая информация о погибших. Скорее всего это две семьи. По предварительным данным, погибшими могли оказаться жильцы первой квартиры – супруги 1963 и 1967 годов рождения, а также проживавшая во второй квартире женщина 1964 года рождения и ее сожитель 1957 года рождения. Информация проверяется.

Как сообщает СУ СК РФ, по факту гибели 4 человек при пожаре в поселке Вохтога Грязовецкого района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщал сайт vologda.kp.ru, следователям поступило сообщение об обнаружении тел двух мужчин и двух женщин на месте сгоревшего дома. Пожар произошел в одноэтажном деревянном доме на улице Ленина. Возгорание произошло около 9 часов утра 26 марта 2021 в одной из квартир.

На место выезжала следственная группа в составе следователей и следователя-криминалиста, был произведен комплекса необходимых неотложных следственных действий.

По результатам тщательного осмотра места пожара и тел погибших в рамках следствия будет назначен и проведен комплекс необходимых экспертиз, включая судебно-медицинские для установления причин смерти каждого из погибших, а также подтверждения их личностей, пожарно-техническую для выяснения причин возгорания.

Между тем местные жители обвиняют местную организацию, что подъезды к домам, по которым могли бы проехать пожарная техника, завалены снегом, их не чистят. Фото размещены ВКонтакте, группа "Моя родина Вохтога". (Фото Денис Перекрестов).

Местные жители возмущены, что противопожарные проезды не чищены.

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