В Вологодской области в деревянном доме сгорели люди

Дом сгорел вместе с людьми. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологодской области 26 марта сгорел многоквартирный дом вместе с людьми. Сообщение о пожаре в Грязовецком районе в поселке Вохтога поступило около 9 утра. По адресу Ленина,6 находился одноэтажный дом с шестью квартирами, пять из них - жилые. Дом отапливался печами. Всего квартирах было зарегистрировано 5 проживающих.

Огонь полностью охватил здание 115 квадратных метров. На месте работали 4 единицы техники и 9 пожарных. К 11:17 было устранено открытое пламя. На пепелище нашли погибших.

Выясняются подробности трагедии. Сначала сотрудники МЧС сообщили о двух трупах, однако через полчаса были обнаружены еще два.