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Происшествия26 марта 2021 13:47

В Вологодской области в деревянном доме сгорели люди

Стало известно о четверых погибших в Вохтоге
Иван Чухнин
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Дом сгорел вместе с людьми.

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологодской области 26 марта сгорел многоквартирный дом вместе с людьми. Сообщение о пожаре в Грязовецком районе в поселке Вохтога поступило около 9 утра. По адресу Ленина,6 находился одноэтажный дом с шестью квартирами, пять из них - жилые. Дом отапливался печами. Всего квартирах было зарегистрировано 5 проживающих.

Огонь полностью охватил здание 115 квадратных метров. На месте работали 4 единицы техники и 9 пожарных. К 11:17 было устранено открытое пламя. На пепелище нашли погибших.

Выясняются подробности трагедии. Сначала сотрудники МЧС сообщили о двух трупах, однако через полчаса были обнаружены еще два.

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