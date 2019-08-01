Дни смотра полезных дел завершились в исправительных учреждениях региона

Конкурсная комиссия посетила колонию-поселение № 7, которая находится в посёлке Суда Череповецкого района. Визит прошёл в рамках Дня смотра полезных дел. Учреждение стало последним, которое оценила комиссия. Напомним, что такие мероприятия в вологодских исправительных колониях проводятся ежегодно уже в течение 56 лет. На этот раз в первую очередь гости побывали в ИК-12.

В театральной кассе гости получили программки праздникаФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В колонии-поселении № 7 праздник начался с выдачи гостям программок в театральной кассе. После чего они прошли на торжественное открытие Дня смотра полезных дел. В числе присутствующих на мероприятии представители Управления ФСИН России по Вологодской области, местной администрации, православия, ветеранской организации уголовно-исполнительной системы, общественности, также родственники осуждённых.

КП-7 отличается от других учрежденийФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Сегодня мы вместе с вами, вместе с вашими родственниками, общественниками посмотрим, каких успехов добилось учреждение за прошедший период. И можно смело сказать, что в КП-7 очень много всего сделано. Это касается и ремонтов, и производств, и улучшения коммунально-бытовых условий для осужденных. Я уверен в том, что каждый из вас приложил свои силы для того, чтобы учреждение выглядело достойно», - сказал на открытии праздника заместитель начальника УФСИН России по Вологодской области Владислав Ушаков.

Сегодня в колонии-поселении отбывает наказание 261 человекФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Колония-поселение № 7 отличается от других учреждений. В ней самые мягкие условия отбывания наказания. В КП-7 содержатся те, кого перевели из других колоний. Это и мужчины, и женщины. Они не носят форменную одежду и могут свободно перемещаться по территории учреждения.

В учреждении функционирует швейное производствоФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Лимит наполняемости колонии-поселения 350 человек, в настоящее время содержится 261 осуждённый. В основном они к нам прибывают из ИК-17, ИК-20, ИК-1, ИК-2. Это осуждённые, которые характеризуются положительно, то есть те, кто трудоустроен, не допускает нарушений режима содержания, с незначительным остатком срока. Они для дальнейшего отбывания наказания направляются в колонию-поселение № 7», - пояснил корреспонденту «Комсомольской правды» начальник КП-7 Сергей Самухин.

Из-за дождя пришлось прервать торжественную часть праздникаФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Участниками Дня смотра полезных дел также стали представители предприятий, с которыми сотрудничает учреждение. В настоящее время трудоустроено 80 процентов осуждённых, они работают на собственной пекарне, птицефабриках, швейном производстве, фанерном комбинате, которые находятся недалеко от учреждения. Гости вручили лучшим работникам грамоты и подарки.

Осуждённые показали гостям несколько театральных зарисовокФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«На наше предприятие в городе Череповце мы берем на работу осужденных после освобождения, то есть они выходят из колонии-поселения, и мы их сразу приглашаем к себе на собеседование. В настоящее время в нашем коллективе большинство сотрудников - это как раз освободившиеся из этого учреждения. Но у нас не хватает собственных мощностей, потому мы ещё отдаём заказы в колонию. Сейчас 30 осуждённых шьют спецодежду по нашим заказам», - рассказал представитель швейного предприятия Андрей Стулов.

Коррективы в программу праздника внесла погода. Из-за сильного дождя его торжественную часть пришлось прервать. Гости отправились осматривать учреждение. Первым делом им показали исправительный центр, который начал работу 1 января 2019 года. В нём находятся те, кому суд вынес наказание в виде принудительных работ.

Комиссия осмотрела банно-прачечный комплексФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Делегация посетила общежитие центра, заглянула в спальные помещения, на кухню, в комнату воспитательной работы. Следующим пунктом в экскурсии стала столовая колонии-поселения, где гости попробовали местную выпечку с горячим чаем.

«На нашей пекарне ежедневно выпекается хлеб. Объем производства позволяет перекрывать собственные нужды, то есть мы выпекаем хлеб только для нашего учреждения. Норма для осуждённых в день – 250 грамм в готовом виде. Хлеб у нас чёрный и белый, также ещё в колонии функционирует стол заказов, где выпекают различные пирожки. Осуждённые могут делать заказы и приобретать эту продукцию», - рассказал заместитель начальника КП-7 Александр Пинаев.

В КП-7 занимаются разведением кроликовФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Затем состоялось открытие нового объекта учреждения – около банно-прачечного комплекса появился фонтан, он располагается в пруду. Далее гости оценили, в каких условиях осужденные моются и стирают бельё. После познакомились с четвероногими жителями учреждения. В КП-7 разводят декоративных кроликов. Сфотографироваться с пушистыми зверьками смогли все желающие.

Гости зашли в общежития учрежденияФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В обязательном порядке комиссия всегда обходит помещения, где живут осужденные. В колонии-поселении делегация осмотрела мужской и женский корпус. Тем временем, дождь остановился, потому было решено продолжить торжественную часть Дня смотра полезных дел. Один из самых важных моментов праздника – освобождение условно-досрочно. Из КП-7 на свободу отправились 11 человек.

11 осуждённых освободились по УДОФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Затем гости посетили карантинное отделение, где был открыт санузел для сотрудников. Комиссия осмотрела помещения, где содержатся вновь прибывшие осуждённые, также прогулочный дворик. Следующим пунктом стало образовательное учреждение колонии и швейный цех. Там комиссии представили выставки изделий, сделанных руками осуждённых. Это разные сувениры и мебель из дерева, кружево, постельное белье, полотенца, вязаные куклы.

«День смотра полезных дел проводится ежегодно, к этому мероприятию готовятся все сотрудники, все службы. Это такая планомерная работа по поддержанию учреждения в чистоте. Кроме того, что мы сегодня открыли фонтан, санитарный узел для сотрудников, которые находятся в ШИЗО карантинного отделения, учебный класс для подготовки работников колонии, были проведены косметические ремонты общежитий, то есть покраска стен, полов, сделан ремонт женского туалета, выполнена замена раковин, унитазов, водонагревателей», - пояснил начальник учреждения Сергей Самухин.

Комиссия осмотрела карантинное отделениеФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Завершился День смотра праздничным концертом, который из-за продолжившегося дождя пришлось перенести с улицы в помещение. Впрочем, это нисколько не помешало осуждённым продемонстрировать свои таланты.

Добавим, что в 2019 году мероприятия в исправительных учреждениях региона посвящены театру, потому на протяжении праздника гости КП-7 увидели несколько театральных зарисовок. Эту тему осужденные продолжили и на концерте.

Осуждённые подготовили концертную программуФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Напомним, что День смотра полезных дел – это конкурс, в рамках которого будет выбрано лучшее учреждение. Победителя комиссия определит в первую неделю августа.