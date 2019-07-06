В вологодских исправительных учреждениях начались Дни смотра полезных дел

В исправительных учреждениях Вологодской области стартовали Дни смотра полезных дел. Первой колонией, которую посетила конкурсная комиссия, стала ИК-12 в посёлке Шексна. Учреждение приняло гостей в пятницу, 5 июля. Делегация, в составе которой руководство УФСИН России по Вологодской области, ветераны уголовно-исполнительной системы, представители общественности, православной церкви, местной администрации, родственники осуждённых, побывала на торжественном построении в честь День смотра полезных дел, затем посмотрела новые объекты исправительной колонии, а также оценила условия отбывания наказания осужденных.

Гостей встречают хлебом-сольюФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Сегодняшний день является показателем того, как учреждение прожило практически год с прошлого такого праздника. Дни смотра полезных дел - это давняя традиция всех исправительных учреждений УФСИН России по Вологодской области, они ежегодно проходят в каждом из них. Надеюсь, что каждый из вас почерпнет что-то полезное, надеюсь, что вы проведете этот день с пользой. Сотрудникам колонии хочу пожелать удачной дальнейшей службы, осужденным - скорейшего освобождения», - произнёс на торжественном открытии Дня смотра полезных дел начальник Управления ФСИН России по Вологодской области Владилен Демьянов.

Открытие Дня смотра полезных дел прошло на плацу учрежденияФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Открытие праздника проходило на плацу учреждения, где выстроились все, отбывающие в нём наказание. На данный момент в колонии № 12 находится 1186 осуждённых. Это те, кто совершил преступление впервые. Основные статьи, по которым им было вынесено судебное решение, связаны с наркотиками, убийством и нанесением тяжких телесных повреждений.

Дни смотра полезных дел проходят в регионе 56-й разФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

День смотра полезных дел – это не только праздник и возможность общественности посмотреть на жизнь осуждённых, но и подведение итогов работы учреждения за целый год. При подготовке к этому мероприятию в колонии проводятся косметические ремонты жилых помещений, коммунально-бытовых объектов, благоустраивается территория. Всё это делается силами осуждённых. Кроме того, они принимают активное участие в творческих конкурсах, спортивно-массовых и культурных мероприятиях. Также отбывающие наказание получают образование, находясь в колонии.

На празднике отметили тех, кто проявил себяФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«В 2018-2019 учебном году 182 человека прошли обучение в профессиональном училище № 10 по таким специальностям, как слесарь, слесарь по ремонту автомобилей, укладчик пиломатериалов, столяр, швея, станочник деревообрабатывающего станка. 146 осужденных обучались в школе. 29 получили среднее общее образование, 18 – основное общее, 11 человек получают высшее образование в современной гуманитарной академии. Говоря о наших достижениях, мы не забываем и о недостатках, поэтому нашими основными задачами на сегодняшний день является снижение количества нарушений, добросовестный труд, поддержание хорошего порядка, активное участие в подготовке и проведении спортивно-массовых мероприятий», - подвёл итоги на открытии праздника один из осуждённых.

15 осуждённых освободились условно-досрочноФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

На торжественной церемонии Дня смотра полезных дел объявили лучшие отряды колонии, также осуждённых, которые проявили себя в творческой и спортивной деятельности, стали лучшими в своей специальности. По итогам проделанной работы 103 человека получили право на дополнительную посылку. 62-х ждёт дополнительное длительное свидание.Самым приятным моментом праздника стало освобождение осуждённых условно-досрочно. На этот раз на свободу отправились 15 человек.

Гости посетила швейный цех колонииФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

После торжественной части гости пошли осматривать учреждение. Сначала они посетили швейный цех, где осуждённые продемонстрировали им свои навыки шитья. Они сшили на скорость фартуки. Победитель конкурса получил подарок. Рядом с этой мастерской в колонии не так давно появилось новое производство по изготовлению изделий из камня, которое организовали на базе гончарного цеха.

Осуждённые сшили фартуки на скоростьФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Нам удалось реализовать полный цикл производства - от изготовления модели до тиражирования и копирования. Мы делаем большой ассортимент изделий, здесь работает шесть человек. Все изделия авторские, то есть у нас собственный скульптор, который их создаёт. И технология позволяет нам их тиражировать. Мы берём сухие смеси и смолы, по рецептуре их смешиваем в определённых пропорциях, затем заливаем в силиконовые формы. Формы тоже изготавливаем сами. В результате получается очень хороший, прочный, долговечный и экологически чистый материал», - рассказал гостям один из работников цеха по производству изделий из камня.

Делегация посмотрела новое производство изделий из камняФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Посмотреть разнообразие ассортимента продукции, которую делают осуждённые, гости смогли на специальной выставке. Там были представлены предметы из дерева, камня, глины, а также форменная одежда.

Следующим пунктом стала обновленная кухня. Помещение для приготовления пищи за прошедший год полностью перестроили. Его расширили, оборудовали современной техникой и вентиляцией. Сейчас на кухне колонии работают новые котлы и установлена раздача с подогревом. Также гости зашли в несколько отрядов и посмотрели, в каких условиях проживают осуждённые.

Открыли один из важных объектов - обновлённую кухнюФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Я считаю, что нормальные условия для зоны строгого режима. Всё достойно и хорошо. У меня здесь находится сын, на День смотра полезных дел я приехала второй раз. Никаких претензий у меня нет. Если человек работает, если стремится отсюда выбраться, то он сам себе создаёт условия, в которых он живет. Мой сын, например, находится в одном из лучших отрядов. Нам его как раз сегодня и показали», - поделилась впечатлениями мама одного из осуждённых.

В помещении для приготовления пищи установили новое оборудованиеФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Пока конкурсная комиссия осматривала учреждение, осуждённые приняли участие в разных спортивных соревнованиях. На территории колонии прошли турниры по волейболу, армрестлингу, игре в городки.

В День смотра полезных дел в учреждении прошли соревнования по разным видам спортаФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Я оцениваю работу, проведённую в учреждении, ближе к пятёрке. Есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание, я их обозначил начальнику колонии. В основном они касаются каких-то бытовых вопросов. А в целом оценка ближе к «отлично», видно, что коллектив учреждения серьёзно готовился. Вы видели, что открывали участки, прошло условно-досрочное освобождение. Это имеет большой положительный эффект и стимулирует осужденных к правопослушному поведению», - подводя итог Дня смотра полезных дней, рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» начальник УФСИН России по Вологодской области Владилен Демьянов.

Осуждённые подготовили концертную программу под названием "Весь мир - театр"Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Специально к празднику осуждённые подготовили концертную программу. Каждый год Дни смотра полезных дел в вологодских колониях посвящены какой-то определённой теме. На этот раз – театру, поскольку 2019-й объявлен годом театра. Соответственно, гости увидели фрагменты спектаклей, литературных произведений, стихи и песни.

Завершился праздник круглым столом, на котором осуждённые и их родственники смогли задать все интересующие их вопросы. Часть из них касалась нового для региона вида наказания – принудительных работ. Напомним, что специально для этого в посёлке Суда в январе 2019 года открыли исправительный центр.

В завершении праздника прошёл круглый столФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Добавим, что Дни смотра полезных дел в исправительных учреждениях региона проводятся уже в течение 56 лет. По результатам их обхода конкурсная комиссия каждый раз выбирает лучшее. Следующей колонией, которую посетит делегация, станет ИК-20 в Устюжне.