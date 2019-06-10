По пути гуманизации

В январе 2019 года в Вологодской области начал работу первый исправительный центр. Он находится в посёлке Суда Череповецкого района при колонии-поселении № 7. Учреждение предназначено для осуждённых, которым было вынесено наказание в виде принудительных работ. Корреспондент «Комсомольской правды» посетила исправительный центр и посмотрела, как он функционирует.

Исправцентр располагается в здании бывшего общежития КП-7Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Новое учреждение располагается в здании бывшего общежития колонии № 7. Территория исправцентра огорожена высоким забором, у него отдельный выход, то есть с обитателями КП-7 осуждённые к принудительным работам никак не пересекаются.

Исправительный центр полностью изолирован от колонии-поселения № 7Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В настоящее время в учреждении при его лимите в 40 человек находятся 36. Это только мужчины. Для женщин вологодский исправцентр не предназначен, их в случае вынесения такого вида наказания направляют в другие регионы.

«У нас отбывают наказание осуждённые за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, а также за тяжкие, которые совершены впервые. Сроки от двух месяцев до пяти лет. В настоящее время статьи, связанные в основном с ДТП и алиментами. Также есть ряд осужденных, которые прибыли из мест лишения свободы, то есть им по решению суда смягчили оставшийся срок наказания и направили в исправцентр», - поясняет начальник участка, функционирующего в режиме исправительного центра, Александр Портнаго.

Исправцентр начал работу 1 января 2019 годаФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Уже сейчас в вологодском исправцентре находятся осуждённые, приехавшие из колоний Архангельской, Псковской, Новгородской, Ленинградской областей. Такое смягчение наказания они получают за безупречное соблюдение дисциплины и усердный труд.

«Я живу в Архангельской области, там совершил преступление – грабёж. Мне дали три года, я отбывал наказание в колонии строго режима. Одну треть своего срока я отбыл, никаких нарушений не было, всё время работал, потом написал заявление и через суд меня направили в исправцентр. Сюда я приехал месяц назад. Здесь хорошие условия по сравнению с колониями. Я имею ввиду быт и питание», - рассказал один из осуждённых.

Бытовые условия в исправцентре гораздо лучше, чем в исправительных колонияхФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Кроме бытовых условий от исправительных колоний новое учреждение отличается ещё тем, что осуждённые имеют относительную свободу действий. Они беспрепятственно перемещаются по территории исправцентра, по письменному заявлению могут выходить за его пределы, свободно пользуются мобильными телефонами и личными денежными средствами. Форменной одежды здесь нет, осуждённые носят свою. Поначалу может сложиться впечатление, что это не учреждение УФСИН, а какая-то база отдыха или санаторий. Тем не менее, это не так. Сюда осуждённые приезжают всё-таки в первую очередь работать. У руководства исправцентра заключено соглашение с рядом организаций, которые трудоустраивают осуждённых.

С разрешения начальника учреждения осуждённые могут выходить за пределы исправцентраФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Осуждённые работают на предприятиях, которые находятся, например, в поселке Кадуй, посёлке Хохлово. Они заключают трудовые договоры, и работаю по графику, утверждённому работодателем. В основном это деревообрабатывающие предприятия. Осуждённых доставляют туда и обратно. Работодатели в этом плане идут нам навстречу. Осуждённые в свою очередь не подводят, работают без замечаний, по крайней мере нареканий в их сторону ещё не было», - говорит начальник участка, функционирующего в режиме исправительного центра Александр Портнаго.

Осуждённые свободно перемещаются по территории учрежденияФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

У осуждённых полноценный рабочий график: восьмичасовой рабочий день ежедневно, кроме выходных. Соответственно, подъём в 6 утра, отбой в 22 часа, завтрак, обед и ужин строго по расписанию. В своё личное время они могут выходить за пределы исправцентра, например, чтобы сходить в магазин. Это только с разрешения начальника учреждения. Стоит отметить, что осуждённые сами полностью оплачивают своё проживание в исправительном центре – из их заработной платы удерживаются все расходы на питание и коммунально-бытовые услуги.

Осуждённые могут самостоятельно готовить себе едуФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Я работаю в посёлке Суда у фермера, занимаемся посевной. У меня обычный рабочий восьмичасовой рабочий день. Пока зарплату не получал, поскольку только недавно трудоустроен. Обещали хорошо заплатить. Да и сюда мы приехали не деньги зарабатывать, а исправляться», - рассказывает осуждённый.

В учреждении уже появился свой огородФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Принудительные работы – это новый вид наказания, который был введён в российский уголовный кодекс в 2011 году. В 2017 ФСИН приступила к его реализации. Подобные исправительные центры появились почти в каждом регионе нашей страны.

Исправцентр рассчитан на 40 осуждённыхФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Это наказание без лишения свободы, то есть в России идет расширение института наказаний без лишения свободы. С одной стороны они свободно передвигаются, но с другой стороны за ними всё-таки осуществляется надзор. В исправительном центре свой распорядок дня, выход на работу регламентирован, если осуждённый с утра ушел, то в определенное время он должен вернуться. Если он не возвращается, это является нарушением», - пояснил начальник отделения по контролю исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества, УФСИН России по Вологодской области Дмитрий Пестерев.

В случае несоблюдения правил осуждённых ждёт специальное помещение для нарушителейФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

За осуждёнными круглосуточно ведётся видеонаблюдение. Каждый из них ознакомлен с ответственностью, которая предусмотрена за нарушение правил учреждения. В случае побега они будут объявлены в розыск, а затем их ждёт уже совсем другая статья уголовного кодекса и другие условия отбывания наказания. Пока подобных прецедентов в вологодском исправцентре не было.